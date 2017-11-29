«Красный – хит сезона»: выбираем свитер на зиму 2017-2018

В моде сейчас свободный крой. Эта тенденция прослеживается во всех видах одежды. Не исключением являются и свитера.



Анастасия Карасева, организатор fashion-мероприятий:

Стоит обратить внимание на оверсайз-силуэты, такие бесформенные, расширенные, желательно, с широким воротом – это тоже сейчас в тренде. К таким свитерам стоит подобрать какой-то объёмный пуховик или широкое объёмное пальто.

Но мода, как и сама женщина, бывает, порой, противоречива.



Анастасия Карасева:

Сейчас в тренде как оверсайз-силуэты, так и укороченные фасоны, как этот свитер. Его следует сочетать с брюками с завышенной талией или юбками. В моде сейчас романтический стиль, поэтому мы можем встретить воланы, оборки на различных видах одежды. Например, как на этом свитере.

Он подойдёт для романтического свидания.

Принты и узоры на свитере по-прежнему актуальны.

Анастасия Карасева:

В моде так называемый горнолыжный свитер. Его особенностью считается орнамент в области груди и горловины. И сегодня такой свитер больше не ассоциируется с каким-то горнолыжным курортом или рождественскими праздниками, а очень гармонично вписывается в городские будни.

И, конечно, никогда не выходят из моды свитера крупной вязки. Они выглядят фактурно и богато. И под них удобно надевать рубашки и создавать такие многослойные образы.

Тенденции сезона диктуют нам делать акцент на длине рукава.



Анастасия Карасева:

Это могут быть как объёмные, широкие рукава, так и укороченные, но также широкие, как и на данном свитере. Отличный вариант для повседневной носки. Такой свитер также подойдёт на каждый день. Он, конечно, более нарядный за счет люрекса, модного в этом сезоне, и интересного геометрического принта.

Бесспорный хит сезона – красный свитер. Анастасия Карасева:

На примере данного свитера, мы видим два тренда в действии – это красный и бесформенный оверсайз-силуэт. Вы можете носить такой свитер как навыпуск, так и с ремнём. Ремни также в этом сезоне в тренде.



Мы можем носить этот свитер с грубыми ботинками, в сочетании с кожаными леггинсами, либо с актуальными в этом сезоне ботфортами.