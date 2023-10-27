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Города завалило снегом. В Беларуси неожиданно сменилась погода

27 октября 2023 08:31
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Новости Беларуси. Зима постучалась в окна жителей Могилева, Минска и Витебска. Хотя на календаре середина осени, эти города еще вчера завалило снегом. Неожиданно сменившаяся погода многих застала врасплох, особенно сотрудников коммунальных служб, которым пришлось выйти на уборку снега в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города завалило снегом. В Беларуси неожиданно сменилась погода-1

В Витебске даже задействовали спецтехнику. Местами, высота снежного покрова достигала 5 сантиметров. Не рады такому сюрпризу оказались и автолюбители. Многие еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю. В результате в городе были зафиксированы многочисленные ДТП.

Города завалило снегом. В Беларуси неожиданно сменилась погода-4

Обильные осадки прогнозируются в центральной части и на северо-востоке страны и сегодня. На отдельных участках дорог возможны гололедные явления.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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