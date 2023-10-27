В Лиде молодой человек залез в чужой автомобиль погреться, а затем угнал его

18-летний молодой человек из Лиды отдыхал со своими друзьями. Во время прогулки с друзьями группа молодых людей сильно замерзла. Они обратили внимание на незапертый автомобиль Volkswagen Passat и приняли решение погреться в нем. Обнаружив в замке ключи зажигания, 18-летний юноша принял решение покататься по городу. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Попытка инспекторов ГАИ его остановить не увенчалась успехом, но после небольшой погони парень был задержан. Машина была передана владельцу в исправном состоянии. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства», что может грозить ему лишением свободы на срок до трех лет.