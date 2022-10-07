Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск

Новости Беларуси. Полоцк в эти дни отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск в годы Отечественной войны 1812 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исторической дате посвящены различные мероприятия. Это и чтения, экскурсионные маршруты и даже бал, стилизованный под те времена. Программа рассчитана на несколько дней. Стартовала она накануне.

Виктор Пралич, корреспондент: На три дня древний Полоцк стал образовательной, культурной и экскурсионной площадкой. Город, основанный в 862 году, заслуживает это право. Ведь все знаковые исторические события не обходили эту землю стороной.

Открыли программу краеведческие тематические чтения под названием «Наследие Полоцкой земли». Свои научные работы представили учащиеся школ и гимназий города. Исследования школьников будут опубликованы. Они войдут в сборник, который будет представлен по итогу работы. Планируется, что издание увидит свет в начале 2023 года.

Ирина Воднева, заведующая Полоцким краеведческим музеем:

Достойные дети, достойные доклады, потому что ребята готовились вместе со своими кураторами, педагогами к этой научной конференции. Ребята прорабатывали те темы, которые именно локально относятся к нашему Полоцку. Они составляли экскурсионные маршруты, прорабатывали научную литературу. Обращались к нам в краеведческий музей. Мы подыскивали литературу и готовили их.

Даты проведения мероприятий, посвященных событиям более чем 200-летней давности, неслучайны. По старому стилю именно в эти октябрьские дни и проходили ожесточенные бои по освобождению Полоцка от наполеоновских войск.