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Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск

07 октября 2022 07:20
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Новости Беларуси. Полоцк в эти дни отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск в годы Отечественной войны 1812 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исторической дате посвящены различные мероприятия. Это и чтения, экскурсионные маршруты и даже бал, стилизованный под те времена. Программа рассчитана на несколько дней. Стартовала она накануне.

Виктор Пралич передает из Полоцка.

Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск-1

Виктор Пралич, корреспондент:
На три дня древний Полоцк стал образовательной, культурной и экскурсионной площадкой. Город, основанный в 862 году, заслуживает это право. Ведь все знаковые исторические события не обходили эту землю стороной.

Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск-4

Открыли программу краеведческие тематические чтения под названием «Наследие Полоцкой земли». Свои научные работы представили учащиеся школ и гимназий города. Исследования школьников будут опубликованы. Они войдут в сборник, который будет представлен по итогу работы. Планируется, что издание увидит свет в начале 2023 года.

Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск-7

Ирина Воднева, заведующая Полоцким краеведческим музеем:
Достойные дети, достойные доклады, потому что ребята готовились вместе со своими кураторами, педагогами к этой научной конференции. Ребята прорабатывали те темы, которые именно локально относятся к нашему Полоцку. Они составляли экскурсионные маршруты, прорабатывали научную литературу. Обращались к нам в краеведческий музей. Мы подыскивали литературу и готовили их.

Даты проведения мероприятий, посвященных событиям более чем 200-летней давности, неслучайны. По старому стилю именно в эти октябрьские дни и проходили ожесточенные бои по освобождению Полоцка от наполеоновских войск.

Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск-10

Виктор Пралич:
Сегодня в Полоцком государственном университете пройдет тематическая лекция «Полоцк и война 1812 года». Концерт классической музыки посвятят 210-летию со дня открытия Академии – первого высшего учебного заведения на территории современной Беларуси. Большая программа ожидается и 8 октября.

# Праздничные даты # общество # Виктор Пралич # Ирина Воднева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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