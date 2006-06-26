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Комитет госконтроля изучал, кто стоит в очереди на жилье

26 июня 2006 12:27
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Комитет госконтроля привлек к ответственности 15 должностных лиц за отсутствие должного контроля учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В результате проверок установлено, что со стороны исполкомов отсутствовал должный контроль за соблюдением порядка предоставления и использования жилых помещений государственного жилищного фонда, проведением их инвентаризации и государственного учета. Это и привело к нарушениям актов жилищного законодательства. В текущем году на строительство жилых помещений социального пользования запланировано направить почти 53 млрд. рублей. В прошлом году на эти цели было использовано более 38 млрд.
# общество # Комитет госконтроля

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