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Активисты БРМ - за цивилизованную торговлю на улицах

26 июня 2006 12:26
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<Минск - город чистой торговли!> - акцию с таким названием против нелегальных продавцов на улицах Минска провели работники налоговых органов - активисты БРСМ.

За торговлю в неустановленных местах и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в Беларуси предусмотрена административная  ответственность. Сумма  штрафов колеблется от 20 до 50 базовых величин.

Повысить налоговую культуру в столице вызвались члены БРСМ. На протяжении месяца около тридцати человек, разбившись на бригады,  дежурят в подземных переходах и местах несанкционированной торговли. Они убеждают нелегальных продавцов свернуть незаконную деятельность. Одни правонарушители - прислушиваются, другие - игнорируют, третьи - в драку лезут...

Государственный налоговый инспектор, член БРСМ Станислав Ширяев отметил, что  в  нашем Административном кодексе есть статья  номер 21, которая называется <малозначительность>. То есть те бабушки, которые торгуют цветочками, если их будут привлекать к ответственности по этой статье, скорее всего отделаются легким испугом. <А если это будет  второй, третий раз - то  это уже  рецидив,  и решение будет принимать суд>, - подытожил он.

# общество

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