Активисты БРМ - за цивилизованную торговлю на улицах

<Минск - город чистой торговли!> - акцию с таким названием против нелегальных продавцов на улицах Минска провели работники налоговых органов - активисты БРСМ.

За торговлю в неустановленных местах и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в Беларуси предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов колеблется от 20 до 50 базовых величин.

Повысить налоговую культуру в столице вызвались члены БРСМ. На протяжении месяца около тридцати человек, разбившись на бригады, дежурят в подземных переходах и местах несанкционированной торговли. Они убеждают нелегальных продавцов свернуть незаконную деятельность. Одни правонарушители - прислушиваются, другие - игнорируют, третьи - в драку лезут...

Государственный налоговый инспектор, член БРСМ Станислав Ширяев отметил, что в нашем Административном кодексе есть статья номер 21, которая называется <малозначительность>. То есть те бабушки, которые торгуют цветочками, если их будут привлекать к ответственности по этой статье, скорее всего отделаются легким испугом. <А если это будет второй, третий раз - то это уже рецидив, и решение будет принимать суд>, - подытожил он.