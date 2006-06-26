Прямой эфир

Врачи-эпидемиологи столицы объявили войну жаре

26 июня 2006 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Санитарные службы Минска ужесточают требования к температурному режиму в магазинах и торговых центрах. В связи с жарой участились случаи превышения температуры в торговых залах и несоблюдения правил и условий хранения продуктов.

Высокая температура в магазинах. Для покупателя это неприятно и опасно. Такая проблема появляется каждым летом. Становится жарко, и  сроки и условия хранения продуктов меняются.  Санитарные службы уже знают свои маршруты  и объекты проверок в летние месяцы. Проверяют крупные и не очень магазины, а в них - холодильные и морозильные камеры. Этим летом добавилась ещё одна проблема: превышение температурных режимов в самих торговых залах.

Врачам-эпидемиологам приходится больше проводить  инспекций, чем обычно. Чтобы сделать свою работу более продуктивной, о результатах таких  проверок  докладывается городскому  руководству. Заявление о том, что санитарные службы ужесточают требования к температурным режимам в магазинах, руководитель столичной торговли Михаил Евтуховский воспринял без паники. Уже через год во всех магазинах все торговые залы будут кондиционированы.

Еще одна проблема - большое количество отходов на городских улицах. Дорожные службы не всегда успевают следить за  переполненными урнами. Слишком много отдыхающих на улице - и  отходов, следовательно,  образовывается больше. Но здесь ситуация поправима. Таково мнение руководства предприятия Горремавтодор. Его директор предлагает просто рабочий день начинать не в семь,  а в пять утра. Тогда  и времени будет больше на уборку всех остановок общественного транспорта.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 июня 2006 12:24

У работников прокуратуры - профессиональный праздник

26 июня 2006 12:23

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

26 июня 2006 07:47

Институт контроля знаний информирует: