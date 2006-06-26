Врачи-эпидемиологи столицы объявили войну жаре

Санитарные службы Минска ужесточают требования к температурному режиму в магазинах и торговых центрах. В связи с жарой участились случаи превышения температуры в торговых залах и несоблюдения правил и условий хранения продуктов.

Высокая температура в магазинах. Для покупателя это неприятно и опасно. Такая проблема появляется каждым летом. Становится жарко, и сроки и условия хранения продуктов меняются. Санитарные службы уже знают свои маршруты и объекты проверок в летние месяцы. Проверяют крупные и не очень магазины, а в них - холодильные и морозильные камеры. Этим летом добавилась ещё одна проблема: превышение температурных режимов в самих торговых залах.

Врачам-эпидемиологам приходится больше проводить инспекций, чем обычно. Чтобы сделать свою работу более продуктивной, о результатах таких проверок докладывается городскому руководству. Заявление о том, что санитарные службы ужесточают требования к температурным режимам в магазинах, руководитель столичной торговли Михаил Евтуховский воспринял без паники. Уже через год во всех магазинах все торговые залы будут кондиционированы.

Еще одна проблема - большое количество отходов на городских улицах. Дорожные службы не всегда успевают следить за переполненными урнами. Слишком много отдыхающих на улице - и отходов, следовательно, образовывается больше. Но здесь ситуация поправима. Таково мнение руководства предприятия Горремавтодор. Его директор предлагает просто рабочий день начинать не в семь, а в пять утра. Тогда и времени будет больше на уборку всех остановок общественного транспорта.