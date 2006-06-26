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Дорогая моя столица...

26 июня 2006 12:26
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Москва стала самым дорогим городом в мире. Об этом говорится в зарубежном исследовании одного из авторитетных консалтинговых бюро по итогам анализа ситуации в 144 крупнейших городах.В предыдущем исследовании российская столица занимала третье место. Ее продвижению на первую строчку способствовал взлет цен на недвижимость. Второе место в списке занял Сеул. В прошлом году он находился на пятом месте. Третье место отошло бывшему лидеру по дороговизне Токио, четвертое - Гонконгу, пятое - Лондону. Самый дешевый город Европы - Лейпциг. Дороговизна жизни в крупнейших городах мира рассчитывается исходя из 200 показателей, в числе которых - цены на жилье, продукты питания и транспорт.
# общество

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