Комикс о математике и безумии стал бестселлером

Комикс, посвященный истории создания основ современной математики, вошел в десятку самых продаваемых книг на сайтах Amazon.com и Amazon.co.uk.

Математические теории вряд ли могут показаться подходящим материалом для комиксов, но греческий графический роман о математике в Европе начала 20 века «Logicomix: An Epic Search for Truth» («Логикомикс: Эпический поиск истины») стал хитом. Его авторы – математики греческого происхождения Аполостос Доксиадис и Кристос Пападимитру, работающие в настоящее время в Австралии и США.

Повествователем в книге выступает ни кто иной, как Бертран Рассел, который на протяжении 300 страниц движется по основам математики в поисках логики как щита от безумия. Мы становимся свидетелями его отношений с мыслителями и математическими гигантами эпохи, а также двух из четырех его браков. Микрокосм великих умов формируется на фоне более масштабных событий, происходящих в Европе, таких, как расцвет нацизма. Новелла рассказывает историю математики, в общей сложности захватывая временной промежуток почти в 60 лет. Помимо Рассела в ней фигурируют другие известные математики – Пуанкаре, Фреге, Гильберт, Гедель и другие.

«Нам хотелось найти рассказчика, и Рассел идеально подошел для этого», – приводит AFP слова Аполостоса Доксиадиса. – «Он видел намного больше остальных и принимал большее участие в исторических событиях. Он был политическим активистом, путешественником, авантюристом, остроумным денди».

Родившийся в либеральной английской аристократической семье, внук бывшего британского премьер-министра, Рассел считается одним из наиболее важных философов 20 века. Он также был сторонником сексуальной свободы.

Создание романа заняло семь лет, начиная с обсуждения создателями самой идеи – и заканчивая пятью годами лихорадочного создания сценариев и рисунков.

«Это был супер-марафон», – рассказывает Доксиадис.

Изначально «Логикомикс» был издан в Греции, где имел достаточно небольшой успех. Выход книги в США и Великобритании стал настоящим событием – по словам Доксиадиса, ни один греческий автор за последние 30 лет не продавался так хорошо за океаном.

Одной из ключевых тем новеллы является безумие, и не случайно.

«Именно в этой области математики – в математической логике – было очень, очень много случаев серьезных психических заболеваний среди ученых», – говорят авторы. – «Мы нашли это крайне интересным».

Как известно, например, автор теоремы о неполноте Гедель к концу жизни страдал от параноидального страха отравления – он принимал пищу только из рук жены. Когда она скончалась в 1977 году, он прекратил есть вообще и умер от недоедания в январе 1978 года.