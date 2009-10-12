Угонщик самолета сдался властям 40 лет спустя

В Нью-Йорке арестован мужчина, который более 40 лет находился в розыске за захват американского пассажирского самолета.

66-летний Луис Армандо Пена Солтрен был задержан в международном аэропорту им. Кеннеди. В понедельник он предстанет перед судом нью-йоркского района Манхэттен.

Солтрен скрывался от ФБР с 1968 года – дольше, чем кто-либо другой. Он арестован в том же аэропорту, где 41 год назад поднялся на борт самолета компании Pan American, направлявшегося в Пуэрто-Рико, и захватил его вместе с тремя сообщниками. Они были вооружены холодным и огнестрельным оружием и, угрожая им, потребовали посадить самолет в Гаване. Сообщники Солтерна были пойманы. Одного из них суд оправдал за нехваткой улик, двоих приговорили к 15 и 12 годам заключения.

С момента угона самолета и до последнего времени Солтерн не покидал Кубу. Но недавно он сообщил властям США, что хочет сдаться. В США у Солтрена остались жена и дети, которых он не видел с 1968 года. Он дал понять, что несмотря ни на что хочет с ними встретиться, передает NEWSru.com.