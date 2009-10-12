Поджегший человека житель Гродно приговорен к 20 годам лишения свободы

Гродненский областной суд приговорил 25-летнего жителя Гродно к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, за совершение умышленного убийства с особой жестокостью 34-летнего земляка.

В сентябре 2008 года во время совместного распития спиртных напитков в одном из домов по улице Пролетарской в Гродно мужчина с целью лишения жизни на почве сложившихся личных неприязненных отношений облил растворителем хозяина квартиры и бросил в него горящую спичку. В результате потерпевшему были причинены обширные ожоги тела (80%) и верхних дыхательных путей, от чего спустя несколько часов он скончался в реанимационном отделении больницы. В ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за женщины, которая ранее проживала в качестве гражданской жены с обвиняемым, а затем ушла к потерпевшему, сообщает БЕЛТА.

Мужчина, скрывавшийся после убийства на территории Российской Федерации, был задержан на вокзале железнодорожной станции Вязьма Смоленской области в конце января 2009 года. По ходатайству Генеральной прокуратуры Беларуси он был выдан органу расследования для привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси. Верховным судом РБ приговор признан законным и вступил в силу.