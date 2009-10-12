Российские операторы связи окажутся вне закона

Это произойдет из-за несовершенства закона.

Как сообщает Lenta.Ru со ссылкой на «Коммерсантъ», несовершенство закона «О связи» предполагает обязательную регистрацию всех сетей к началу будущего года, однако не определяяет саму процедуру регистрации сетей. С первого дня 2010 года Роскомнадзор получит право проверить всех операторов и отозвать у них лицензии, если их сети не окажутся зарегистрированными.

Генеральный директор российского госхолдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко в конце сентября 2009 года направил министру связи и массовых коммуникаций Игорю Щеголеву письмо, в котором попросил перенести дату вступления правил об обязательной регистрации с 1 января 2010 года на 1 января 2011 года. Если дату вступления правил не перенести, то операторы могут быть оштрафованы. В частности, за эксплуатацию сетей электросвязи компания может быть оштрафована на 10-20 тысяч рублей или лишена лицензии на 90 дней.

Постановление правительства, определяющее порядок регистрации сетей связи было обнародовано 8 сентября этого года. Согласно документу одна лишь экспертиза сетей и системных проектов операторов связи будет занимать до 120 дней. Таким образом, ни одна из компаний уже, фактически, не успеет пройти все необходимые процедуры и получить свидетельство о регистрации. При этом на территории России сейчас действуют около 10 тысяч сетей связи, и ни одна из них регистрацию пока не прошла.

Поправки об обязательной регистрации сетей связи были внесены в закон «О связи» в сентябре 2006 года. При этом порядок регистрации сетей определен не был. Согласно поправкам, после регистрации сети российским операторам придется ее перерегистрировать всякий раз, как в действие будет вводиться, например, новая базовая станция.