Прямой эфир

Колядные цари поздравили жителей деревни Семежево со старым Новым годом

16 января 2017 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Щедрый вечер. Уникальный народный обряд провели в Минской области. Колядные цари прошли по улицам деревни Семежево Копыльского района и поздравили жителей со старым Новым годом. Песни, танцы, вертеп – такой сценарий обряда сложился еще в  XVIII веке.

По легенде, в деревне располагались отряды царской армии, солдаты ходили по домам и показывали небольшие спектакли.

За это местные жители давали им угощения.

Обряд сохранили почти в неизменном виде и до наших дней. Театрализованное действо стало своеобразным брендом не только района, но и всей страны.

Семежевские цари внесены в список нематериальной историко-культурного наследия Беларуси,

а также находятся под охраной ЮНЕСКО, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Гурло, директор Копыльского ройонного центра традиционной культуры:
В состав царей входили в основном одни парни. Это было семь царей. Каждый из них мел свое имя – это царь Мамай, царь Максимилиан. А также в состав царей входили такие колядные персонажи, как дед и баба. Жители всегда с удовольствием принимают царей, они после представления всегда одаривают их разными вкусностями. Это означает то, что когда цари заходили в дома, то счастье в этой семье было надолго.

# общество # Праздники # Галина Гурло

Другие новости рубрики

Все новости
Предприятия Минской области в Год науки будут работать над созданием новейших разработок
16 января 2017 14:38

Предприятия Минской области в Год науки будут работать над созданием новейших разработок

Здоровое питание: готовим пирог с рикоттой и шпинатом и пирог с рыбной консервой с Аленой Высоцкой
16 января 2017 13:57

Здоровое питание: готовим пирог с рикоттой и шпинатом и пирог с рыбной консервой с Аленой Высоцкой

В Гродненской области на вооружение сотрудников МЧС поступили снегоходы
16 января 2017 13:25

В Гродненской области на вооружение сотрудников МЧС поступили снегоходы