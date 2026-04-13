Колокольни сейчас открыты для всех! Где в Минске можно попробовать себя в роли звонаря?
Светлая седмица – это семь дней особой пасхальной радости, когда даже строгие церковные правила становятся мягче. В православных храмах открыты Царские врата, а колокольни – для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть каждый может буквально подняться и позвонить в колокола. И эта традиция, которой почти пять веков, сегодня получила продолжение. В Минске проект «Красные звоны» дает возможность каждому прикоснуться к традиции. А чем вообще пасхальный звон отличается от обычного? Он более торжественный, свободный по ритму, и в нем больше импровизации, чем строгого канона.
Где находится самая высокая колокольня столицы и как звучит пасхальный Минск – в материале Дианы Головач.
Светлая седмица – время, когда в Минске колокольни становятся открытыми для всех. В столице древнюю традицию продолжает проект «Красные звоны». «Красный» – красивый, торжественный. Сегодня одной из площадок стала самая высокая в столице колокольня – в храме Преображения Господня. Ее высота сравнима с десятиэтажным домом – 30 метров.
Диана Головач, корреспондент:
Позвонить в колокола на этой неделе может любой желающий, и в этом помогут опытные звонари. Здесь неважна профессиональная подготовка, главное, чтобы звон шел из души. Давайте попробуем.
– Тут главное – кисть. Вниз и вверх. Расслабьте кисть.
В обычные дни колокольный звон живет по строгому уставу: благовест, перезвон, трезвон – все привязано к службе. А на Светлой седмице свобода от этих правил. Звон-радость, ликование. И научиться так подавать звук может любой, даже без слуха. Было бы желание и открытое сердце.
Марат Сандлер, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:
Искусству колокольного звона можно научиться в Минском духовном училище, на отделении звонарей. Главное – желание. Неважно, музыкальное образование или нет. Пасхальный звон, трезвон пасхальный – это просто импровизация. Человек играет от души, звонит от души.
Далее смотрите в видео.