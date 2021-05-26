Когда закончится ремонт на мосту через Свислочь на Орловской?

Новости Беларуси. На мосту через реку Свислочь на Орловской начали менять асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К работам приступили в начале прошлой недели. Их выполняют поочередно на каждой полосе движения. Сейчас закрыты по одной крайней в каждом направлении. Там укладывают подготовительный слой асфальта. Завершить ремонт полностью планируют до 14 июня.

Напомним, похожие работы ведутся на мосту на пересечении проспекта Независимости и МКАД.