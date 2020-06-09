Когда возобновляется авиасообщение с Турцией. Называем даты

Новости Беларуси. Вслед за Албанией и Черногорией для белорусских туристов открываются и другие курорты. В июле «Белавиа» пополнит свой график полетов турецкими маршрутами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталию можно будет вылететь из Минска с 1-го, из Бреста, Витебска и Гродно – с 4-го, а из Гомеля – с 10 июля. В Бодрум полеты возобновятся со 2-го числа, в Кушадасы – с 3-го.

Турция объявила, что готова принимать туристов по «смягченной схеме»: без предварительно полученных справок на отсутствие коронавируса. Но по прилету каждому туристу измерят температуру. Если она будет выше 38 градусов, сделают тест, который покажет результат в течение часа.