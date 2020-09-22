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Выздоровели 73 386 пациентов. Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу

22 сентября 2020 14:06
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За минувшие сутки зарегистрировано 206 заболевших. Минздрав озвучил последнюю статистику.   

Выздоровели 73 386 пациентов. Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу-1

Всего проведено без малого 1 миллион 745 тысяч тестов. На территории страны умер 791 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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