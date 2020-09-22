Выздоровели 73 386 пациентов. Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего проведено без малого 1 миллион 745 тысяч тестов. На территории страны умер 791 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.