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«Теперь я другой». Дим Димыч о новом этапе в творчестве

27 июля 2026 14:11
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Платиновый диск, свыше 10 миллионов подписчиков. В студии «Нового утра» один из самых популярных белорусских блогеров Дим Димыч. Недавно он объявил о начале нового этапа в творчестве. Каким будет этот путь, узнаем из первых уст. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Так и хочется сказать, уберите от экранов своих детей. Потому что для многих, наверное, это грустная информация, кто уже так привык к этим классным, веселым, заводным песням – аудитория огромнейшая. Будем надеяться, что просто эта аудитория растет вместе с тобой и сейчас они тоже готовы уже слышать от тебя взрослый репертуар. Самому не грустно менять, это же целая эпоха, Дим Димыч, и сейчас Дмитрий Сивчик?

«Теперь я другой». Дим Димыч о новом этапе в творчестве-2

Дмитрий Сивчик, блогер, певец, продюсер:
На самом деле я был рад, выкладывая видео о своем ребрендинге. Во-первых, рад, что оно набрало больше 2 миллионов просмотров. А во-вторых, еще более рад, что комментарии были максимально классные. И я убедился, что сделал правильное решение. 

Уже даже не дети, а подростки писали, что молодец, теперь ты будешь еще круче, еще серьезнее, тебе больше идет такой стиль. Ведь этот ребрендинг, он не только в песнях, видео, а он еще и в каких-то внешних параметрах, что теперь я другой. Думаю, все-таки круто идти в ногу со временем.

Подробнее в видео.

# Белорусские исполнители # Дмитрий Сивчик

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