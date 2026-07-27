«Теперь я другой». Дим Димыч о новом этапе в творчестве

Платиновый диск, свыше 10 миллионов подписчиков. В студии «Нового утра» один из самых популярных белорусских блогеров Дим Димыч. Недавно он объявил о начале нового этапа в творчестве. Каким будет этот путь, узнаем из первых уст.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Так и хочется сказать, уберите от экранов своих детей. Потому что для многих, наверное, это грустная информация, кто уже так привык к этим классным, веселым, заводным песням – аудитория огромнейшая. Будем надеяться, что просто эта аудитория растет вместе с тобой и сейчас они тоже готовы уже слышать от тебя взрослый репертуар. Самому не грустно менять, это же целая эпоха, Дим Димыч, и сейчас Дмитрий Сивчик?