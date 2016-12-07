Непогода в Москве внесла коррективы в авиасообщение с Минском: 7 декабря рейс задержится, на 8 декабря отменен

Новости Беларуси. 7 декабря – с задержкой. Завтра – отменен. Непогода внесла коррективы в авиасообщение между Минском и Москвой. Непогода в российской столице (снег, гололед, порывистый ветер) заставили «Аэрофлот» скорректировать расписание вылетов. Вечерний рейс в Минск 7 декабря будет задержан на 4,5 часа, завтра он отменен вовсе.

В четверг ухудшение погоды обещают синоптики и в Беларуси. Объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности . Виной тому – порывистый ветер и гололед.

К слову, с начала ноября скользкие дороги только в Минске привели в больницы почти 4 сотни человек. Госпитализация потребовалась полусотне пострадавших от падений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.