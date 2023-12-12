Кодирование и ЗОЖ. Можно ли избавиться от вредных привычек?

Многие подвержены стереотипам, будто достигнув пенсионного возраста все лучшие дни уже позади и шансы воплотить свои мечты уже давно утеряны. Сегодня уже никого не удивляют люди, которым далеко за 70, 80 и даже за 100 лет, которые полны жизни и неиссякаемой энергии, которые следуют за своими мечтами, и, что самое прекрасное, они никогда не перестают учиться чему-то новому. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Кодирование построено на директивном гипнозе. Вам дают указание: вы никогда не будете курить, а иначе что-то произойдет страшное. Часто за пристрастием к алкоголю или сигарете стоит какая-то незакрытая потребность. Проблема такого метода – когда через гипноз или кодировку вы ее закрываете, то потребность остается нереализованной, и человек старается компенсировать это выпивая немножко.