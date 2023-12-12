Кодирование и ЗОЖ. Можно ли избавиться от вредных привычек?
Многие подвержены стереотипам, будто достигнув пенсионного возраста все лучшие дни уже позади и шансы воплотить свои мечты уже давно утеряны. Сегодня уже никого не удивляют люди, которым далеко за 70, 80 и даже за 100 лет, которые полны жизни и неиссякаемой энергии, которые следуют за своими мечтами, и, что самое прекрасное, они никогда не перестают учиться чему-то новому. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Денис Северов, магистр психологии:
Кодирование построено на директивном гипнозе. Вам дают указание: вы никогда не будете курить, а иначе что-то произойдет страшное. Часто за пристрастием к алкоголю или сигарете стоит какая-то незакрытая потребность. Проблема такого метода – когда через гипноз или кодировку вы ее закрываете, то потребность остается нереализованной, и человек старается компенсировать это выпивая немножко.
Сергей Кривцов, активный пенсионер:
Последний раз я выпил в 1979 году, а последнюю сигарету выкурил в 1984 году. И большую часть своей жизни я занимаюсь избавлением от этих привычек у других людей. Кто со мной знакомится больше не пьет и не курит. У меня собственные методы – 4 патента на кодировку. Когда купил дом в сельсовете, мне говорили, что здесь живут одни алкоголики. Так ведь мне туда и надо было! Итог: все в деревне, кроме пары человек, не пьют! Собираемся с мужиками и обсуждаем всякое с чаем или кофе. Жены такие благодарные.