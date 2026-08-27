Кочанова провела встречу с Послом Узбекистана в Беларуси

Беларусь и один из наших партнеров по «шанхайской семье» – Узбекистан – нацелены на значительное увеличение объемов взаимной торговли – до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Эту стратегическую цель озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достичь столь амбициозной планки готовы помочь законодатели двух стран. Парламентарии активно развивают стратегическое партнерство через регулярные встречи на высшем уровне, межпарламентские форумы и совместную работу на международных площадках. Очередные переговоры по укреплению межгосударственных связей состоятся в рамках узбекско-белорусского межпарламентского форума, который намечен на конец сентября. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уже у нас есть наработки, созданы организационные комитеты, которые работают, контракты и соглашения, которые будут подписаны в ходе проведения этого форума. Мы расширили рамки этого женского бизнес-форума и начали работать уже в большей степени, даже вышли на такой уровень, что это межпарламентский будет форум.

Стороны в ходе встречи обсудили ряд перспективных направлений развития взаимовыгодных отношений Минска и Ташкента. В их числе – экономическое взаимодействие и межрегиональное партнерство. Уже утверждены графики визитов руководителей регионов двух стран. Определены и конкретные сферы для совместной работы. Среди них – текстильная промышленность, сельское хозяйство, а также деревообработка. Ключевая задача – трансформировать сотрудничество в формат промышленной кооперации.