Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС

Президент Беларуси подписал указ, утверждающий основу для переговоров по изменению Хартии ШОС. Министерство иностранных дел уполномочено провести работу над проектом протокола, который актуализирует главный уставной договор Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хартия 2002 года – юридический фундамент ШОС. Она определяет ключевые правила игры и гарантирует странам-участницам равное право голоса. Документ регулирует совместные проекты в экономике, торговле и энергетике, а также обеспечивает общую безопасность и защиту границ от международного терроризма. Предстоящие изменения призваны адаптировать базовый устав под современные реалии, в том числе в связи с расширением состава организации.

Наша страна официально вступила в ШОС в качестве 10-го полноправного участника в июле 2024 года на саммите в Астане.