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Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС

27 августа 2026 17:07
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Президент Беларуси подписал указ, утверждающий основу для переговоров по изменению Хартии ШОС. Министерство иностранных дел уполномочено провести работу над проектом протокола, который актуализирует главный уставной договор Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС-2

Хартия 2002 года – юридический фундамент ШОС. Она определяет ключевые правила игры и гарантирует странам-участницам равное право голоса. Документ регулирует совместные проекты в экономике, торговле и энергетике, а также обеспечивает общую безопасность и защиту границ от международного терроризма. Предстоящие изменения призваны адаптировать базовый устав под современные реалии, в том числе в связи с расширением состава организации. 

Наша страна официально вступила в ШОС в качестве 10-го полноправного участника в июле 2024 года на саммите в Астане.

# Александр Лукашенко

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