Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Пинске

Безопасность и демография, цифровая гигиена, а еще реальные и, конечно, с поправкой на все вызовы и угрозы подходы к воспитанию молодежи. «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» – информационно-просветительский проект, который продолжает путешествие по стране, сегодня сделал остановку в Пинске. На встречу с жителями города приехал медиаэксперт Вадим Гигин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пульс страны» – это возможность просто, доступно, на экспертном уровне, но в тоже время ходе неформального разговора, что называется, «по полочкам» разложить то, что волнует так или иначе каждого. Значительная часть аудитории – молодые люди, в том числе начинающие специалисты. Многие нарративы сегодня прозвучали именно для них. Критическое мышление и лидерские качества – как это гармонично использовать на старте карьерного пути? Патриотизм не на словах, а на деле, тот, который не в лозунгах, а в сердце. Ну и, конечно, настоящие ценности: как здесь принять эстафету у нынешнего поколения?

Артем Невар, житель Пинска:

Предприятия ждут молодых специалистов, открыты, готовые помогать молодежи осваиваться. На всех предприятиях нашей республики имеется наставничество, закрепляется за молодым специалистом наставник и помогает ему освоиться в процессе отработки.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас приходит новое поколение. Разрыв, мы видим, уже достаточно большой. И есть даже опасения, что может быть ценностный разрыв. Но пока, опять-таки, мы можем констатировать, что нам удается транслировать наши смыслы, наши идеалы, наши ценности новому поколению. Удастся ли это сделать дальше? Самое главное, чтобы это не был простой такой односторонний разговор. Почувствовать пульс настроения людей – это самое главное в этом проекте. В Пинске действительно состоялся прямой и предельно откровенный разговор о настоящем и будущем региона. Много говорили о мире. Спикеры и участники сошлись во мнении, что в условиях внешней нестабильности гарантом безопасности для каждого из нас становится информационная грамотность. А вот тему демографического потенциала рассматривали через призму поддержки создания комфортной среды для жизни.