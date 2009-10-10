Кира Найтли впервые выйдет на театральную сцену

Театральный дебют 24-летней звезды «Пиратов Карибского моря» состоится 17 декабря 2009 года в лондонском Театре комедии.

Как сообщает The Daily Telegraph, актриса сыграет главную роль в спектакле «Мизантроп» - современной экранизации Жана-Батиста Мольера. В обновленном варианте пьесы, написанном Мартином Кримпом, действие перенесено из Парижа 17 века в Лондон наших дней. Главную героиню зовут не Селименой, а Дженнифер, но герой сохранил имя Альцест.

Желающие увидеть голливудскую звезду на театральных подмостках, должны будут заплатить от 20 до 49,50 фунтов стерлингов за билет.