Космический клоун организовал шоу на орбите

Седьмой космический турист, владелец «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте во время пребывания на Международной космической станции организовал специальное представление планетарного масштаба.

«В течение двух часов Лалиберте координировал с орбиты представление с поэтическим названием «Сдвинуть звезды и землю ради воды». В ходе шоу на связь с МКС выходили известные люди из 14 городов мира», - сообщил представитель российского Центра управления полетами.

В частности, обращения с призывом беречь воду прозвучали из Монреаля (Канада), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Парижа (Франция), Сиднея (Автсралия), Мумбаи (Индия) и др. Во время сеанса связи с Москвой к россиянам и всем жителям земли обратился известный артист Большого театра Николай Цискаридзе.

Лалиберте также зачитал поэтическое обращение собственного сочинения. Свою миссию он называет гуманитарно-поэтической.

«Цель ясна - привлечь особое внимание к проблемам сохранения чистой воды для человечества на планете Земля. Моя миссия призвана положительно повлиять на состояние дел с этим жизненно важным ресурсом, используя то, чем я владею лучше всего - искусство», - сказал Лалиберте на одной из предполетных пресс-конференций.

Также он отметил, что хотел бы своим полетом показать достойный пример своим пятерым детям. «Они должны понять, что достичь мечты можно только с помощью тяжелой работы», - сказал космический путешественник. По неофициальной информации, седьмой космический турист заплатил за полет на МКС около $35 млн.

Космический корабль «Союз ТМА-16» стартовал к МКС 30 сентября. В экипаж вошли россиянин Максим Сураев и астронавт НАСА Джеффри Уильямс. 2 октября «Союз» причалил к МКС, на котором работают российские космонавты Геннадий Падалка и Роман Романенко, астронавты США Майкл Барратом и Николь Стотт, бельгиец Франк Де Винн и канадец Роберт Терск.

11 октября Г.Падалка, М.Баррат и Г.Лалиберте вернутся на Землю, оставив на станции экипаж из шести человек. Астронавты провели на орбите 197 суток, а канадский турист- 10 суток.

На МКС продолжит вахту интернациональный экипаж в составе россиян Максима Сураева и Романа Романенко, астронавтов НАСА Джеффри Уильямса и Николь Стотт, а также бельгийца Франка де Винна и канадца Роберта Терска.

Планируется, что 1 декабря на Землю возвратится российский пилотируемый корабль «Союз ТМА-15» с Р.Романенко, Ф. де Винн и Р.Терском. До этого один из шаттлов вернет на землю Н.Стотт. Таким образом, в течение трех недель, пока на станцию не прилетит очередной «Союз» с новым экипажем, на орбите будут