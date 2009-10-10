Карельские бобры обесточивают поселение 16 века

Активная деятельность бобров в Пряжинском районе Карелии стала причиной отключений электричества в старинной деревне Маньга.

Как информирует interfax.by, дважды с начала октября деревья, поваленные бобрами, обрывали линию электропередачи «Пряжа – Крошнозеро» напряжением 35 кВ. В результате дважды на 9 и на 5 часов без света оставалась старинная деревня Маньга, где проживают около 30 человек.

Каждый раз энергетики вынуждены устранять причины аварии и убирать на месте активных действий бобров все поврежденные, но еще не поваленные животными деревья.

История Маньги насчитывает около 500 лет. Деревня находится на правом берегу реки Маньга. Поселение было основано в середине 16 века и первоначально состояло из 4 домов, затем число домов увеличилось до 11. В 1580 годах деревня была разорена шведами. Только полвека спустя Маньгу восстановили. Позднее количество домов и численность жителей в деревне сильно менялась в зависимости от урожайности лет.

Маньга – один из немногих населенных пунктов республики, который сохранил типичный облик северного карельского селения. Это построенные в конце 19 – начале 20 веков двухэтажные дома-комплексы, где под одной крышей объединены жилые и хозяйственные помещения. В Маньге сохранилась деревянная часовня рождества Богородицы 18 века, которая вместе с частной деревянной застройкой образует выразительный природно-архитектурный ансамбль.