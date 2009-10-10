В Кувейте родители прогульщиков могут попасть в тюрьму

Кувейтский парламент обсуждает вопрос о привлечении к ответственности родителей, чьи дети не посещают школу без уважительных причин, семье прогульщиков грозит крупный штраф и даже тюремное заключение.

Так сообщает NEWSru.com со ссылкой на Gulf News. Парламентский комитет по вопросам образования предлагает облагать родителей, чьи дети пропустили школьные занятия без оправдательных документов в течение 15 дней подряд, штрафом в размере 500 динаров (более 1,7 тысячи долларов) или наказывать их тюремным заключением сроком на один месяц.

Школьное образование является в Кувейте обязательным и бесплатным для всех детей в возрасте от шести до 14 лет. Вместе с тем, по данным печати, учебные заведения не посещают 5% мальчиков и 6% девочек школьного возраста.

Непосещение занятий приобрело особый размах в эмирате в связи с распространением вируса А/H1N1, который стал причиной гибели около десяти жителей страны.

Кувейтское правительство принимает меры для предотвращения распространения заболевания в школах. Все школьные автобусы проходят дезинфекцию дважды в день. Водители и лица, ответственные за перевозку детей, обязаны носить защитные маски и иметь средствами для дезинфекции транспорта.