Кинологический центр белорусской армии отмечает 30-летие

Воинская часть, созданная 16 ноября 1993-го, ведет подготовку по разным направлениям, основное из которых – караульная служба. Таким образом осуществляется усиление охраны военных объектов. И за всю историю центра ни на один объект, контролируемый его служебными собаками, не совершено ни одного результативного проникновения. Попытки были, но они всегда пресекаются. Задействованы четвероногие бойцы и в патрулях. Сейчас в кинологическом центре разрабатывают новые виды служб, чтобы внедрить их в Вооруженных Силах. А его специалисты вместе с надежными напарниками показывают высокие результаты на чемпионатах, в том числе и международного уровня.