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Кинофестиваль «Лістапад» пройдёт с 6 по 13 ноября. Члены жюри будут работать онлайн

14 октября 2020 12:01
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Новости Беларуси. 27-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет под слоганом «Магия образа» с 6 по 13 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинофестиваль «Лістапад» пройдёт с 6 по 13 ноября. Члены жюри будут работать онлайн-1

Организаторы решили еще раз подчеркнуть, что кино – это таинство, магический процесс. В основе визуальной концепции – дань уважения легендарному белорусскому фильму «Город мастеров». Знаковой белорусской кинокартине исполняется 55 лет.

Кинофестиваль «Лістапад» пройдёт с 6 по 13 ноября. Члены жюри будут работать онлайн-4

Фестиваль в 2020 году организуют в непростых для всей киноиндустрии условиях. Зарубежные члены жюри будут работать в онлайн-формате. А вот показы для зрителей пройдут в кинотеатрах, где обеспечат социальную дистанцию и все необходимые меры предосторожности.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Фотофакт

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