Католики отмечают Пепельную среду. Традиции и символика праздника

Новости Беларуси. У католиков 6 мата – Пепельная среда. Она даёт начало Великому посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот переходящий праздник традиционно отмечается за 45 дней до Пасхи.
Новости Беларуси. У католиков 6 мата – Пепельная среда. Она даёт начало Великому посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот переходящий праздник традиционно отмечается за 45 дней до Пасхи.
Название «Пепельная среда» связано с особым ритуалом: во время мессы священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина.
Эта традиция символизирует христианское смирение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.