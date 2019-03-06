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Католики отмечают Пепельную среду. Традиции и символика праздника

06 марта 2019 11:58
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Новости Беларуси. У католиков 6 мата – Пепельная среда. Она даёт начало Великому посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот переходящий праздник традиционно отмечается за 45 дней до Пасхи.

Католики отмечают Пепельную среду. Традиции и символика праздника-1

Название «Пепельная среда» связано с особым ритуалом: во время мессы священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина.

Католики отмечают Пепельную среду. Традиции и символика праздника-4

Эта традиция символизирует христианское смирение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.

Католики отмечают Пепельную среду. Традиции и символика праздника-7

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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