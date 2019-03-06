Католики отмечают Пепельную среду. Традиции и символика праздника

Новости Беларуси. У католиков 6 мата – Пепельная среда. Она даёт начало Великому посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот переходящий праздник традиционно отмечается за 45 дней до Пасхи.

Название «Пепельная среда» связано с особым ритуалом: во время мессы священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина.