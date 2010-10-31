Капитальный ремонт в Минске: куда жаловаться при обнаружении недостатков?

Куда жаловаться при обнаружении недостатков в выполненном капитальном ремонте?
Галина Гилевич:
В период проведения капитального ремонта жители могут обжаловать вопросы качества выполненных работ, высказать свои замечания, предложения, заявки и так далее. Прием граждан ведут прораб, технадзор и жилищные организации. Вывешивается объявление о том, куда можно обратиться.
Жители могут высказать любые предложения, например по благоустройству дворовых территорий. Проводится совместное собрание, на котором решается «политика» благоустройства двора.
Особенно жителей волнуют вопросы сноса деревьев и введения дополнительных парковочных мест.
Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
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