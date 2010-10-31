Футбол. Претендент на чемпионство БАТЭ сыграл вничью с аутсайдером чемпионата «Торпедо» – 1:1

Матч состоялся в Жодино и открыл программу 30 тура чемпионата Беларуси по футболу.

Соперники решали разные задачи: борисовчане стремились к очередному чемпионству, а жодинцы помышляли о сохранении прописки в элите. Ничья 1:1 лишь на полшага приблизила клубы к заветным целям.

31 октября играются оставшиеся пять встреч. Три из них уже завершены. «Днепр» разошелся миром с брестским «Динамо» (1:1). Победы над своими соперниками одержали минское «Динамо» (1:0 в матче с «Неманом) и бобруйская «Белшина» (2:0 в матче с «Минском»), сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».