Капитальный ремонт в Минске: как узнать, когда он будет проводиться?

На вопросы ведущей отвечает Галина Гилевич, заместитель генерального директора Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Как узнать жителям Минска, когда в их доме будет проводиться капитальный ремонт?

Галина Гилевич:

Узнать, когда в доме будет проводиться капитальный ремонт, можно по интернету или у специалистов жилищной службы по месту жительства. Такая информация представлена на сайте каждого района Минска, на сайте ЖРЭО, а также на сайте Мингорисполкома. На этих сайтах приводятся списки домов, которые становятся на капитальный ремонт в 2011 году и до 2013 года включительно.

Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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