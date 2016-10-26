Какой труд стоит за неповторимыми образами белорусских гимнасток?

Это не просто костюмы для выступлений. Это материальное выражение характера и темперамента спортсменки... Белорусский дизайнер-модельер Наталья Векша уже 15 лет одевает белорусских гимнасток в настоящие произведения искусства.

Так, по воле судьбы, Наталье прошлось освоить профессию модельера. И удалось! К Наталье стали обращаться с просьбой создать наряд не только спортсменки, но и артисты цирка, акробаты.

Создание «купальника» - процесс трудоемкий. Порой он длится месяцами.

Мода даже в спорте диктует свои правила. За свою недолгую историю гимнастический купальник прошел путь от скромного купальника-трико до эксклюзивного костюма, расшитого причудливыми узорами и дорогими камнями! И дизайн костюмов постоянно усложняется.

Но оказывается, красота — не главное. Важно, чтобы гимнастический купальник был максимально комфортным, не мешал выполнению элементов и скрывал недостатки фигуры.

К примеру, используются различные уловки, чтобы визуально сделать талию тоньше. А за счет грамотной длины юбки можно удлинить ноги, а правильный вырез увеличивает длину шеи.

Есть у Натальи Векши такие купальники, которые прозвучали очень громко, а копии и цитаты потом колесили по всему миру.

Каждый год гимнастки меняют программы выступлений, а значит, меняют и костюмы. Работы у Натальи будет много всегда.