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Первый снег в Гомеле: дорожные службы вышли на расчистку улиц, в центрах шиномонтажа – очереди

26 октября 2016 10:20
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Новости Беларуси. Гомель накрыло сильным снегопадом. На расчистку улиц брошено более двух десятков техники. Дорожные и коммунальные службы, а также ГАИ переведены в усиленный режим.

Всего за несколько часов в областном центре выросли первые в этом году сугробы.

Снег и гололедица ухудшили состояние проезжей части. В ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть более осмотрительными на дороге. Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство автомобилистов еще не переобули своих железных коней. В центрах шиномонтажа сейчас выстраиваются очереди, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Максим Морозов, житель Гомеля:
Много машин. Это второй шиномонтаж, на который я приехал. Везде больше 10 машин очередь. Ехал из центра сюда примерно полчаса. Много аварий.

Не обошлось без ЧП. В Гомельском районе спасатели выезжали для того, чтобы вызволить из снежного плена автолавку. А в Буда-Кошелево перевернулся рейсовый автобус, в аварии погибла женщина-пассажир.

# общество # снег

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