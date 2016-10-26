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Непогода в Беларуси: синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 октября

26 октября 2016 07:30
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Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. В минувшие сутки из-за сильного ветра и дождя было нарушено электроснабжение в 400 населенных пунктах страны. Работы по восстановлению энергетики продолжают до сих пор.

В некоторых местах стихия срывала кровли зданий и ломала деревья. В Минске повреждены 5 автомобилей. А в Кричевском районе упавшее на железнодорожные пути дерево нарушило движение поездов.

Неустойчивая погода будет хозяйничать в Беларуси и 26 октября. Осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный порывистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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