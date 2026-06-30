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Беларусь готовится отметить главный государственный праздник – День Независимости

30 июня 2026 08:27
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Наша страна готовится отметить главный государственный праздник – День Независимости Беларуси. Во всех регионах пройдут масштабные мероприятия. В минской афише их более сотни: от патриотических акций и концертов до выставок и семейных интерактивов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готовится отметить главный государственный праздник – День Независимости-2

Основные локации разместятся у стелы «Минск – город-герой», в Верхнем городе, парке Победы. Еще около 20 площадок – в районах столицы. Министерство обороны Беларуси готовит 11 военно-тематических выставок по всему городу, еще одна разместится у Кургана Славы. Гостям представят современные и исторические образцы военной техники. В этом можно будет увидеть около 80 единиц – почти вдвое больше, чем годом ранее. 

Беларусь готовится отметить главный государственный праздник – День Независимости-4

Александр Кисель, начальник 2-го отдела управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
В парке Победы будет представлена выставка военной ретро-техники. Уникальная, экземплярная инженерная мысль 30-х годов прошлого века. Мы подготовили уникальную программу (это наши кинологи со служебными собаками), которая очень нравятся, особенно маленьким детям. Традиционно военнослужащие приготовят вкусную солдатскую кашу, которую все желающие смогут попробовать.

Беларусь готовится отметить главный государственный праздник – День Независимости-6

Светлана Силич, заместитель начальника управления культуры Минского городского исполнительного комитета:
В этом году у нас интересный гала-концерт, который на Дворце спорта. Режиссером разработана концепция оживления. При помощи искусственного интеллекта оживление картин о городе Минске, об освобождении города Минска.

Кульминацией масштабного праздника станет гала-концерт у стелы «Минск – город-герой», который завершится патриотической акцией «Споем гимн вместе!». А в 23 часа небо над столицей озарит праздничный фейерверк, который дадут сразу из 7 точек Минска.

# Александр Кисель # День Независимости

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