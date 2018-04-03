Какие самые распространенные нарушения? В Беларуси подвели итоги проверок мест массового пребывания людей

Новости Беларуси. Свыше полутора сотен проверенных объектов и более тысячи нарушений требований безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свыше полутора сотен проверенных объектов и более тысячи нарушений требований безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подвели итоги мониторинга мест массового скопления людей. Среди самых распространённых нарушений – отсутствие контроля за соблюдением безопасности, неисправные автоматические системы оповещения о пожаре, загромождённые аварийные выходы, некачественное обслуживание и ремонт лифтов.
Напомним, масштабные проверки пожарной безопасности проходили в Беларуси всю минувшую неделю по поручению главы государства. Их главная цель – предотвратить возможные происшествия. В поле зрения спасателей были торговые и бизнес-центры, кинотеатры, учебные и развлекательные заведения.