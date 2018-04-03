Прямой эфир

Какие самые распространенные нарушения? В Беларуси подвели итоги проверок мест массового пребывания людей

03 апреля 2018 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свыше полутора сотен проверенных объектов и более тысячи нарушений требований безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие самые распространенные нарушения? В Беларуси подвели итоги проверок мест массового пребывания людей-1


В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подвели итоги мониторинга мест массового скопления людей. Среди самых распространённых нарушений – отсутствие контроля за соблюдением безопасности, неисправные автоматические системы оповещения о пожаре, загромождённые аварийные выходы, некачественное обслуживание и ремонт лифтов.

Какие самые распространенные нарушения? В Беларуси подвели итоги проверок мест массового пребывания людей-3

Напомним, масштабные проверки пожарной безопасности проходили в Беларуси всю минувшую неделю по поручению главы государства. Их главная цель – предотвратить возможные происшествия. В поле зрения спасателей были торговые и бизнес-центры, кинотеатры, учебные и развлекательные заведения.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?
02 апреля 2018 21:23

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?

«К нам часто прорываются посетители, пытаются найти какие-то тайные знаки»: прошлое и настоящее Дома масонов
02 апреля 2018 20:53

«К нам часто прорываются посетители, пытаются найти какие-то тайные знаки»: прошлое и настоящее Дома масонов

Как «Минскзеленстрой» будет восстанавливать деревья после зимнего применения химических реагентов?
02 апреля 2018 20:09

Как «Минскзеленстрой» будет восстанавливать деревья после зимнего применения химических реагентов?