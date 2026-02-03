Новообразования в полости рта – врачи рассказали, на какие симптомы важно обращать внимание

В полости рта могут появляться незваные гости – новообразования. Слизистая оболочка очень чувствительна и каждый день подвергается воздействию разных факторов. От механических повреждений до вирусных инфекций.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Если у вас есть проблемы с голосом, которые не связаны с перенесенным респираторным заболеванием, которые могут проявляться в его слабости, в изменении тембра, возможно, вам стоит обратиться к лор-врачу. Поскольку в гортани могут находиться различные образования, как доброкачественные, так и злокачественные. Там могут встречаться папилломы, кисты, фибромы и другие образования. Также они могут образовываться на других структурах гортани, надгортанике, в подскладочном пространстве. В зависимости от того, где они образуются, жалобы могут варьироваться, начиная от чувства кома в горле, кашля, поперхивания и заканчивая изменением голоса.

Обращайте внимание на любые непривычные ощущения – уплотнения, язвочки, изменения цвета слизистой. Не стоит игнорировать дискомфорт при жевании или глотании, ведь эти признаки могут сигнализировать о проблеме.

Анатолий Минич:

Большинство доброкачественных образований гортани хорошо поддаются лечению, не несут угрозы для жизни пациента. Однако есть ряд доброкачественных образований, например, такие как папилломы, вызываемые вирусом папилломы человека, которые могут перерасти в злокачественное образование. Также могут перерастать в папилломатоз, который ведет к сужению просвета гортани, как следствие затруднения дыхания и стойким проблемам с дыханием.

Челюстно-лицевые хирурги играют ключевую роль в диагностике и лечении образований во рту. Они могут проводить биопсию и, при необходимости, даже хирургическое вмешательство.