Новообразования в полости рта – врачи рассказали, на какие симптомы важно обращать внимание

В полости рта могут появляться незваные гости – новообразования. Слизистая оболочка очень чувствительна и каждый день подвергается воздействию разных факторов. От механических повреждений до вирусных инфекций.
В полости рта могут появляться незваные гости – новообразования. Слизистая оболочка очень чувствительна и каждый день подвергается воздействию разных факторов. От механических повреждений до вирусных инфекций.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Если у вас есть проблемы с голосом, которые не связаны с перенесенным респираторным заболеванием, которые могут проявляться в его слабости, в изменении тембра, возможно, вам стоит обратиться к лор-врачу. Поскольку в гортани могут находиться различные образования, как доброкачественные, так и злокачественные. Там могут встречаться папилломы, кисты, фибромы и другие образования. Также они могут образовываться на других структурах гортани, надгортанике, в подскладочном пространстве. В зависимости от того, где они образуются, жалобы могут варьироваться, начиная от чувства кома в горле, кашля, поперхивания и заканчивая изменением голоса.
Обращайте внимание на любые непривычные ощущения – уплотнения, язвочки, изменения цвета слизистой. Не стоит игнорировать дискомфорт при жевании или глотании, ведь эти признаки могут сигнализировать о проблеме.
Анатолий Минич:
Большинство доброкачественных образований гортани хорошо поддаются лечению, не несут угрозы для жизни пациента. Однако есть ряд доброкачественных образований, например, такие как папилломы, вызываемые вирусом папилломы человека, которые могут перерасти в злокачественное образование. Также могут перерастать в папилломатоз, который ведет к сужению просвета гортани, как следствие затруднения дыхания и стойким проблемам с дыханием.
Челюстно-лицевые хирурги играют ключевую роль в диагностике и лечении образований во рту. Они могут проводить биопсию и, при необходимости, даже хирургическое вмешательство.
Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:
На прием часто обращаются пациенты с новообразованиями в полости рта. Наиболее часто мы получаем жалобы на то, что во рту появилось что-то несколько месяцев назад, и часто это что-то является следствием того, что человек сам себе навредил. Как правило, прикусил губу, прикусил щеку. Также к появлению новообразований приводят вредные привычки. Когда пациент грызет что-то во рту, карандаши, ручки, курение, прием острой, горячей пищи, это все раздражает нашу слизистую полость рта, она может среагировать различными способами.
Лейкоплакия, или белые пятна на слизистой, также требуют особого внимания. Они могут проявляться на языке, щеках или деснах. Эти образования, как правило, вызывают дискомфорт при приеме пищи.
Наталья Гриценко:
Как правило, самая простая лейкоплакия – это по линии смыкания зубов на слизистой щек мы видим, когда идет слегка бахромчатая белесоватая поверхность, как будто туда положили кусочек марли. Вот такую лейкоплакию надо сначала диагностировать, и в зависимости от того, какой участок слизистой по площади поражен, предпринимаются различные методики хирургического лечения. Это может быть либо хирургическое удаление, но если человек приходит с распространенной по полости рта с большой площадью лейкоплакии, тогда, как правило, мы направляем на специальное лечение, которое называется фототерапия.
Любое новообразование во рту – это сигнал о том, что нужно обратиться к врачу. Самолечение и игнорирование таких изменений могут привести к серьезным последствиям.
Наталья Гриценко:
Если же человек запускает, сознательно боится, не хочет, думает, само пройдет, как это иногда бывает, они могут вырасти большими. И удаление таких образований потребует уже вмешательства хирурга-онколога или госпитализации, если поражен очень большой участок слизистой полости рта.
*На правах рекламы.