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XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартует 9 июня в Молодечно

09 июня 2026 08:15
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Живой звук, родное слово и четверть века красивой истории. Молодечно вновь становится культурной столицей Беларуси, принимая XXV Национальный фестиваль песни и поэзии. Первые аккорды прозвучат уже 9 июня на центральной площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартует 9 июня в Молодечно-2

Пятидневный творческий марафон начнет концерт оркестра народных инструментов местного музколледжа имени Огинского. Официальное же открытие форума состоится 12 июня в Летнем амфитеатре, а в субботу наградят победителей престижного конкурса молодых эстрадных исполнителей. Этот праздник неизменно сохраняет статус главной площадки для поддержки талантов и обогащения бесценного наследия нашей страны. Истоки традиции уходят в 1993 год, когда легендарный маэстро Михаил Финберг объединил на одной сцене лучших авторов и музыкантов ради возрождения уникальной национальной культуры.

# Фестиваль

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