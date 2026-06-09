XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартует 9 июня в Молодечно

Живой звук, родное слово и четверть века красивой истории. Молодечно вновь становится культурной столицей Беларуси, принимая XXV Национальный фестиваль песни и поэзии. Первые аккорды прозвучат уже 9 июня на центральной площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятидневный творческий марафон начнет концерт оркестра народных инструментов местного музколледжа имени Огинского. Официальное же открытие форума состоится 12 июня в Летнем амфитеатре, а в субботу наградят победителей престижного конкурса молодых эстрадных исполнителей. Этот праздник неизменно сохраняет статус главной площадки для поддержки талантов и обогащения бесценного наследия нашей страны. Истоки традиции уходят в 1993 год, когда легендарный маэстро Михаил Финберг объединил на одной сцене лучших авторов и музыкантов ради возрождения уникальной национальной культуры.