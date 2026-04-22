В Минске завершили благоустройство на местах аварийных раскопок

Особое внимание – безопасности и комфорту. В столице завершили благоустройство практически всех локаций, где в осенне-зимний период проводились аварийные раскопки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С ноября 2025 года в Минске выдано около 700 разрешений на проведение работ по устранению аварийных повреждений. По итогам первого квартала 2026 года таких ситуаций стало меньше на 9%. Сейчас строительные раскопки в Минске продолжаются: спектр работ – широкий. От замены инженерной инфраструктуры при возведении новых станций метро до реконструкции магистральных сетей на строительных объектах.

Игорь Ермоленко, директор КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:

Если мы берем тепловые сети – это перекладка сетей в Первомайском районе по улице Тикоцкого. Если берем Ленинский район – это в кварталах Рокоссовского – Якубовского, Рокоссовского – Плеханова, Малинина. Перекладка инженерной инфраструктуры для строительства метро – это Советский, Центральный район. В Советском районе – это улица Богдановича, Кропоткина. В Центральном районе – это проспект Машерова.