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В Минске завершили благоустройство на местах аварийных раскопок

22 апреля 2026 18:15
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Особое внимание – безопасности и комфорту. В столице завершили благоустройство практически всех локаций, где в осенне-зимний период проводились аварийные раскопки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске завершили благоустройство на местах аварийных раскопок-2

С ноября 2025 года в Минске выдано около 700 разрешений на проведение работ по устранению аварийных повреждений. По итогам первого квартала 2026 года таких ситуаций стало меньше на 9%. Сейчас строительные раскопки в Минске продолжаются: спектр работ – широкий. От замены инженерной инфраструктуры при возведении новых станций метро до реконструкции магистральных сетей на строительных объектах.

В Минске завершили благоустройство на местах аварийных раскопок-4

Игорь Ермоленко, директор КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:
Если мы берем тепловые сети – это перекладка сетей в Первомайском районе по улице Тикоцкого. Если берем Ленинский район – это в кварталах Рокоссовского – Якубовского, Рокоссовского – Плеханова, Малинина. Перекладка инженерной инфраструктуры для строительства метро – это Советский, Центральный район. В Советском районе – это улица Богдановича, Кропоткина. В Центральном районе – это проспект Машерова.

В Минске завершили благоустройство на местах аварийных раскопок-6

Напомним, разрешение на раскопки в случае аварии выдается на 10 дней. За это время необходимо выполнить строительно-монтажные работы и завершить благоустройство участка. А для минимизации последствий и сроков выполнения введены новые требования. Регламент ужесточает ответственность не только для исполнителей работ, но и для руководителей организаций. 

# Игорь Ермоленко # Социальная инфраструктура

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