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Как вести себя на льду, чтобы избежать несчастных случаев? Напоминает сотрудник ОСВОДа

25 января 2021 20:32
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Новости Беларуси. Сотрудники ОСВОДа предлагают рыбакам спасательные жилеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как вести себя на льду, чтобы избежать несчастных случаев? Напоминает сотрудник ОСВОДа-1

Спасатели проводят ежедневные рейды, напоминая минчанам об опасности, особенно при таянии льда. Пока он не достиг толщины 7 сантиметров, выходить на него опасно. Желательно рыбачить в зоне видимости спасательной станции. Кроме того, специалисты проводят профилактические мероприятия. Любителям зимней рыбалки напоминают о правилах безопасности.

Как вести себя на льду, чтобы избежать несчастных случаев? Напоминает сотрудник ОСВОДа-4

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
Напоминаем про наличие жилета, какого-нибудь еще спасательного инвентаря – это могут быть веревка или штоки. Если же все-таки кто-то стал очевидцем того, что кто-то тонет, провалился, то в первую очередь нужно позвонить в службу спасения.

# Правила безопасности # общество # Дмитрий Храпков # Фотофакт

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