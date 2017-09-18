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Как тысячи цветов и фруктовых семян вскружили голову «Бонстикам» и на какой эксперимент решился Желтопуз?

18 сентября 2017 09:17
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Когда бонстики отправлялись домой все очень грустили из-за расставания и не заметили, что в космических чемоданах спрятан большой секрет. Только сейчас Крол, Желтопуз, Лупач и Злюдин решились всё рассказать.

Дело в том, что когда-то ещё из Космоса бонстики увидели, что земля разноцветная. Оказалось, всё – из-за растений, деревьев, цветов, овощей и фруктов.

Прилетев на нашу планету они отправились на  секретную экскурсию в лучшую оранжерею, где собрана самая большая коллекция растений со всех континентов.

Тысячи цветов и фруктовых деревьев вскружили им голову. А Желтопуза вдохновили на увлекательный эксперимент. Под покровом ночи ученые оранжереи вручили бонстикам самые эксклюзивную коллекцию семян, из которых получаются фрукты и овощи. Теперь им предстояло самое сложное: попробовать вырастить урожай в своём климате. Задача непростая. Но очень интересная.

Какие сложности им пришлось преодолеть и получилось ли осуществить мечту? Узнаем в сюжете телеканала СТВ.

# общество # Фотофакт # Продукты питания

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