Прямой эфир

«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт

18 сентября 2017 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ получила уникальную возможность показать то, что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

У сотрудников этой службы МЧС экипировка не хуже, чем у астронавтов.

Технологии, использованные при создании их защитной одежды, сродни космическим. При нулевой видимости и отсутствии кислорода бойцы не могут потерять ни секунды, ведь на кону – человеческая жизнь.

«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт-1

Виктор Григоренко, начальник караула Гомельского городского подразделения МЧС:
Это наша работа, это очень приближено к реальным действиям. Такие действия у нас практически каждый пожар. Может, даже на каждом нам приходится включаться в аппараты, заходить в дым, где дальше вытянутой руки ничего не видно. Иногда даже такая температура, что приходится ползти ползком. По данной системе, что очень много пластика, люди задыхаются буквально в течение двух минут.

Могут потерять сознание и задохнуться.

«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт-4

Павел Конончик, заместитель начальника отдела службы и боеготовности подразделений Гомельского областного управления МЧС:
На этом этапе они должны продемонстрировать умение найти пострадавшего при условии максимальной задымленности. Спасти, своевременно эвакуировать в безопасную среду.

Для тренировок построена специальная дымовая камера. Это двухэтажное здание с лестничными маршами, технологическими помещениями и коридорами, которые наполняются дымом горящих нефтепродуктов и древесины. В качестве спасаемого используется 80-килограммовый манекен.

Но это не предел: недавно из горящего дома в Гомельской области спасатели вынесли из огня мужчина весом 150 килограммов.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Виктор Григоренко # Павел Конончик

Другие новости рубрики

Все новости
Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую
18 сентября 2017 08:01

Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую

Лапчатка скальная: белорусские ученые создадут резервную популяцию уникального растения
18 сентября 2017 07:55

Лапчатка скальная: белорусские ученые создадут резервную популяцию уникального растения

«Солдат будущего уже есть»: депутат Сергей Бобриков – о военном учении «Запад-2017» и том, кто идет в белорусскую армию
17 сентября 2017 18:00

«Солдат будущего уже есть»: депутат Сергей Бобриков – о военном учении «Запад-2017» и том, кто идет в белорусскую армию