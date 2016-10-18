Как тайно подарить квартиру?

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Вопрос:

Хочу подарить квартиру своему 40-летнему сыну, но так, чтобы он при моей жизни об этом не узнал. Можно ли это сделать?

Елена Мойсейчик, юрист:

Договор дарения – это договор, в соответствии с которым одна сторона (даритель) безвозмездно передает в собственность другой стороне (одаряемому) имущество. Отсюда следует, что договор дарения – это двусторонняя сделка, где даритель дарит, а одаряемый принимает в дар.

Кроме того, при передаче в дар квартиры, либо другого недвижимого имущества, договор дарения подлежит обязательной государственной регистрации.

С момента такой регистрации право собственности от дарителя переходит к одаряемому. Таким образом, подарить, чтобы одаряемый об этом даже не знал, нельзя.