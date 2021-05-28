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Как сейчас летают европейские самолёты? В Росавиации поделились статистикой

28 мая 2021 17:16
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На сайте Росавиации поделились интересной статистикой, которая указывает на то, что в Европе больше говорят, чем делают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сейчас летают европейские самолёты? В Росавиации поделились статистикой -1

Видимо, успели посчитать возможные убытки от изменения маршрутов в облет Беларуси. Оказалось, что за прошедшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства нашей страны и только 53 рейса были выполнены по альтернативным воздушным путям.

# Самолет # общество # Фотофакт

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