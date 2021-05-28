Евгений Пустовой: нам сказали, что вы где-то там, под плинтусом. Нет, мы не под плинтусом

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Вот такое отношение только за то, что ты стал пропагандистом, или раньше тебя тоже так встречали на улице?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Женя, ты себя очень часто в своей рубрике так и называл, начиная с сентября, – с вами ябатька и пропагандист. Ты эпатировал, провоцировал, или это твои убеждения?

Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:

Это все. Мне говорили, что госпропаганда, госСМИ врут. Я начинал с правды – я госпропагандист. Кто не хочет – не смотри. Я буду говорить за Президента, за Беларусь, за нашу модель развития. Сразу ставлю все точки и начинаю говорить мнения, доносить мнения. Хотелось бы тоже всколыхнуть, чтобы наше большинство стало более слышимым, более активным, потому что нам сказали, что вы где-то там, под плинтусом. Нет, мы не под плинтусом. Кирилл Казаков:

Юля, из какого ты российского города? Давай развенчаем все мифы.

Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:

Говорят, что я из Самары, из Ростова и откуда потом сказали – из Кремля прямым рейсом скинули с парашютом, и я спустилась на благодатную белорусскую землю. Кирилл Казаков:

И попала на женский форум. Юлия Артюх:

Чтобы говорить. Да, в первый раз меня увидели все на женском форуме, я тогда высказала свое мнение, нигде не работая, ни в журналистике, абсолютно никак не касаясь СМИ – никаких, ни российских, ни белорусских. Алена Сырова:

В соцсетях ты высказывалась на тот момент?