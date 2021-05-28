Евгений Пустовой: нам сказали, что вы где-то там, под плинтусом. Нет, мы не под плинтусом

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Вот такое отношение только за то, что ты стал пропагандистом, или раньше тебя тоже так встречали на улице?
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Вот такое отношение только за то, что ты стал пропагандистом, или раньше тебя тоже так встречали на улице?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Женя, ты себя очень часто в своей рубрике так и называл, начиная с сентября, – с вами ябатька и пропагандист. Ты эпатировал, провоцировал, или это твои убеждения?
Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Это все. Мне говорили, что госпропаганда, госСМИ врут. Я начинал с правды – я госпропагандист. Кто не хочет – не смотри. Я буду говорить за Президента, за Беларусь, за нашу модель развития. Сразу ставлю все точки и начинаю говорить мнения, доносить мнения. Хотелось бы тоже всколыхнуть, чтобы наше большинство стало более слышимым, более активным, потому что нам сказали, что вы где-то там, под плинтусом. Нет, мы не под плинтусом.
Кирилл Казаков:
Юля, из какого ты российского города? Давай развенчаем все мифы.
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Говорят, что я из Самары, из Ростова и откуда потом сказали – из Кремля прямым рейсом скинули с парашютом, и я спустилась на благодатную белорусскую землю.
Кирилл Казаков:
И попала на женский форум.
Юлия Артюх:
Чтобы говорить. Да, в первый раз меня увидели все на женском форуме, я тогда высказала свое мнение, нигде не работая, ни в журналистике, абсолютно никак не касаясь СМИ – никаких, ни российских, ни белорусских.
Алена Сырова:
В соцсетях ты высказывалась на тот момент?
Юлия Артюх:
Да, конечно, еще до выборов я вела соцсети и высказывала свою активную гражданскую позицию. Помимо того, я была в инициативной группе за нашего Президента. Конечно. Мое мнение тоже там не нравилось, там было активное обсуждение, но такого хейта и буллинга, как после форума, не было. Было как-то все немножко помягче. Такой открытой агрессии не было.
Кирилл Казаков:
А когда стала публичным человеком и высказала свое авторское мнение?..
Юлия Артюх:
Да, когда я уже пришла на СТВ, включилась в эту работу журналистскую, начала говорить мнение не только в соцсетях, а еще и с экрана телевидения, конечно, тогда уже просто шквал обвинений, угроз. Обвинения – это не самое страшное. Обвинения, обзывания, прошлись по внешности, по моим каким-то данным. Но самое неприятное, наверное, это именно угрозы.
Кирилл Казаков:
Но ты голос обычной женщины, чего, собственно говоря, тогда боялись услышать. Потому что было трио женщин, и вдруг появилась такая же и заговорила другой риторикой.
Юлия Артюх:
Да. Вышел такой женский противовес вот этому трио и сказал: а есть мы, женщины, нормальные, стабильные, красивые, умные, матери, которые за действующую власть. Правильно замечено, что мы выступаем уже в противовес, мы как защищающая сторона. На нас напали и мы даем ответ. Мы даем отпор четкий, ясный, каждый со своим мнением, каждый со своей позицией, каждый сквозь призму собственного опыта. Ведь мы здесь родились, мы здесь прожили какой-то определенный период жизни, у нас есть что сказать. И мы это говорим.
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