Как отреагировал Интернет на «Чернобыльский шлях» Александра Лукашенко и его высказывания о главе Еврокомиссии Ж. М. Баррозу?

Пользователи всемирной сети высказывают свое мнение на форумах, в социальных сетях и в блогосфере. И не только на белорусских сайтах, но и на многих зарубежных русскоязычных ресурсах. Решать чернобыльские проблемы нужно на пострадавших территориях, общаясь с людьми, которые об этом знают не из красивых буклетов и дебатов за круглым столом, а из личного жизненного опыта.

Форум издания «Московский комсомолец».

Михалыч:

И очень правильно, что лидер государства поехал не на дежурное протокольное мероприятие (ему пиариться нет нужды), а поехал в пострадавший район, чтобы быть в этот печальный день со своим народом.

34:

Мне как-то пришлось по работе в 1997 по пострадавшим районам Могилевщины проехаться, с людьми пообщаться... Тоскливая картина рисовалась.... Ну ведь как-то выкарабкались, и не без государственной политики в этом вопросе... [Лукашенко] ведь не просто в вертолете перемещался. Он проверял, как выполняют чины решения государственные...

Форум интернет-издания «Лига.Новости» (Украина).

Саша:

Лукашенко проблемами своих пострадавших от аварии на ЧАЭС занимается не в пример нашим деятелям.

Форум интернет-издания Газета.Ру

Miguel-kud:

Принципиальное отличие ответной (!!!) реакции Лукашенко от европейского хамства в том, что Лукашенко дал адекватную личную характеристику Баррозу, а Еврокомиссия с самого начала перешла на оскорбления в адрес белорусского государства и белорусского народа.

Kvartir-arenda:

Лукашенко сказал правду. Чиновников в Европе тысячи, и прогибаться перед каждым из них – это нужно иметь либерастический, гибкий позвоночник.

Форум интернет-издания VoA.News (Голос Америки. Новости).

Иванов:

Лукашенко – молодец, что не встретился 26 апреля с [другими политиками]. В этой трагический для республики день он встретился со своим населением, проживающим на загрязненных районах, и обсудил с ними пути обустройства районов.

Форум издания «Комсомольская правда в Украине».

Эге...:

Надо [как Лукашенко] реально делать для чернобыльцев, а не сказки рассказывать людям.

[Другие политики] устроились свадебными генералами. Легче раз в году цветы возложить, в колокол брякнуть и с чувством выполненного долга продолжать воровать.

Форум интернет-издания NewsLand (Россия).

Колбаса:

[Беларусь] пострадала гораздо больше, чем та же Россия. И кто помогает ей? Украине помогают, а маленькая Беларусь выживает сама. Вот, такова справедливость!

Iqb063:

Лукашенко каждый год во время трагической даты ездит по местам, которые подверглись заражению в Беларуси, встречается с народом. И чтобы подумали белорусы, если бы Лукашенко изменил своим традициям. Первое, что напрашивается, – приехал покрасоваться. Такое мнение сложилось бы у белорусов. По-моему, правильно сделал [что не изменил маршрут].

Pvasar:

Не получая достойных компенсаций от бывшего СССР, народ Беларуси живет, и производимая им продукция пользуется уважением...