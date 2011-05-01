Уличный вандализм в Минске: кто чаще всего вредит и какие штрафы

На вопросы ведущей программы отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Кто чаще всего занимается уличным вандализмом в Минске?

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Чаще всего это люди молодого возраста, в основном, учащиеся или молодые люди, которые закончили школу и себя не реализовали. Есть единичные случаи, когда это были студенты.

Как вы боретесь с уличным вандализмом? Поощряются ли граждане, сообщающие о фактах такого вандализма?

Игорь Евсеев:

Сообщают о фактах вандализма бдительные, самосознательные люди, которые любят свой двор, порядок и чистоту. Граждане звонят нам в дежурную часть по телефону 10. Оператор в течение 10 секунд принимает звонок, и ближайший наряд выдвигается на место совершения преступления (ломается урна, скамейка, люди распивают спиртное на детской площадке). Наши сотрудники задерживают нарушителей, разбираются. Люди не боятся, дают свидетельские объяснения, и мы принимаем меры к таким гражданам.

Только за прошлый года денежными премиями и благодарностями были поощрены 22 человека. На конец апреля уже 11 граждан награждены аналогичными премиями и благодарностями.

В рамках операции «Мой дом — моя крепость» устанавливаются камеры во дворах. На сегодня уже 40 домов оборудовано видеосистемами. Кроме того, большую помощь нам оказывают камеры, установленные в Минске. Мы получаем качественное цветное изображение. Таких камер на настоящее время установлено 140. В основном, они установлены в местах массового посещения граждан.

Как дальше будет развиваться система видеонаблюдения и безопасности людей?

Игорь Евсеев:

Мы готовимся к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году по специальной программе ГУВД Мингорисполкома. Все места массового отдыха в Минске будут оборудованы видеосистемами. Они будут выведены в один центр, и мы сможем в режиме реального времени отслеживать действия людей, определять, какая нагрузка приходится на проезжую часть, где собралась группа молодых людей. В прошлом году с помощью видеосистем мы раскрывали различные преступления.

Можно ли рассчитать ущерб, который несет Минск от рисования в неположенных местах?

Игорь Евсеев:

Причиненный ущерб считают службы и организации, которые устраняют последствия уличного вандализма. Когда мы задерживаем молодых людей при соверешении данных престпулений, запрашиваем в рамках проверки информацию о причиненном ущербе — стоимость материалов, необходимых для устранения — и принимаем решение, какая ответственность будет применяться — административная либо уголовная.

Часто ли наступает уголовная ответственность за такие действия?

Игорь Евсеев:

В прошлом году в Минске было возбуждено 9 уголовных дел по факту уличного вандализма.