Как отменить завещание?

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Вопрос:

Несколько лет назад оформила завещание на своего сына. Сейчас хочу завещание переписать на внука. Куда мне следует обратиться и как отменить старое завещание?

Елена Мойсейчик, юрист:

Вы можете в любое время отменить сделанное вами завещание путем составления нового завещания, в котором по-новому определите свою волю, указав нового наследника (внука).

Также завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров самим завещателем либо нотариусом по письменному распоряжению завещателя.

Завещание может быть удостоверено в любой нотариальной конторе, нотариальном бюро, а также в случаях, предусмотренных законом, – должностным лицом любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульского учреждения.